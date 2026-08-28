DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.190 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.9 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.1 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch