Deere hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 147.08 ARS gegenüber 136.42 ARS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18’323.22 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17’205.76 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 650.46 ARS eingefahren. Im Vorjahr waren 543.39 ARS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Deere in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 28.98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69’146.76 Milliarden ARS im Vergleich zu 53’608.38 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch