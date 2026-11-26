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26.11.2026 06:37:00
Deere: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Deere stellte am 25.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 3.89 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deere noch ein Gewinn pro Aktie von 3.93 USD in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.24 Prozent auf 12.12 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 17.95 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Deere 18.50 USD je Aktie verdient.
Deere hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 47.70 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 45.63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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