Deere Aktie 924235 / US2441991054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.02.2026 12:15:20
Deere And Co Reports Decline In Q1 Profit
(RTTNews) - Deere And Co (DE) reported earnings for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $656 million, or $2.42 per share. This compares with $869 million, or $3.19 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.0% to $9.611 billion from $8.508 billion last year.
Deere And Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $656 Mln. vs. $869 Mln. last year. -EPS: $2.42 vs. $3.19 last year. -Revenue: $9.611 Bln vs. $8.508 Bln last year.
Nachrichten zu Deere & Co. (John Deere)
|
07:01
|Ausblick: Deere präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.02.26
|S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.02.26