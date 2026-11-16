Deepak Fertilisers Petrochemicals legte Quartalsergebnis vor

Deepak Fertilisers Petrochemicals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 31.19 INR gegenüber 16.89 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.06 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.34 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch