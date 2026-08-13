Deep Polymers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Deep Polymers hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.80 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 300.8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 18.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 254.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch