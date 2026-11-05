Deep Polymers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Deep Polymers präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Deep Polymers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.90 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.730 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Deep Polymers 292.6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 257.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch