Deep Medicine Acquisition A hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Deep Medicine Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -486.700 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 5.3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch