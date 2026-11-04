Deep Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Deep Industries gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 11.95 INR gegenüber 10.53 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.95 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deep Industries einen Umsatz von 2.21 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch