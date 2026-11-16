Deep Down präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Deep Down veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deep Down noch ein Gewinn pro Aktie von -0.030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61.85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 6.4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch