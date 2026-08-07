DEE Development Engineers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DEE Development Engineers lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.91 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31.60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.24 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.94 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch