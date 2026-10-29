Dedicare AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dedicare AB hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2.04 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dedicare AB 1.00 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Dedicare AB im vergangenen Quartal 511.7 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dedicare AB 389.9 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch