Decoy Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Decoy Therapeutics hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Decoy Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4.46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -81.000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch