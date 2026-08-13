Decollte: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Decollte lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31.99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28.27 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.82 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch