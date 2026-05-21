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Deckers Outdoor Aktie 115767 / US2435371073

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21.05.2026 22:29:12

Deckers Outdoor Corp Announces Drop In Q4 Bottom Line

Deckers Outdoor
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(RTTNews) - Deckers Outdoor Corp (DECK) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings totaled $135.57 million, or $0.96 per share. This compares with $151.41 million, or $1.00 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 108723.5% to $1.11 billion from $1.02 million last year.

Deckers Outdoor Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $135.57 Mln. vs. $151.41 Mln. last year. -EPS: $0.96 vs. $1.00 last year. -Revenue: $1.11 Bln vs. $1.02 Mln last year.

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Short 14’286.99 13.81 SC8BIU
Short 14’804.30 8.93 S6CB3U
SMI-Kurs: 13’446.43 21.05.2026 17:31:52
Long 12’885.41 19.42 SE2BZU
Long 12’612.24 13.96 SYTBRU
Long 12’072.80 8.96 SGSB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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