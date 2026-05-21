Deckers Outdoor Aktie 115767 / US2435371073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.05.2026 22:29:12
Deckers Outdoor Corp Announces Drop In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Deckers Outdoor Corp (DECK) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $135.57 million, or $0.96 per share. This compares with $151.41 million, or $1.00 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 108723.5% to $1.11 billion from $1.02 million last year.
Deckers Outdoor Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $135.57 Mln. vs. $151.41 Mln. last year. -EPS: $0.96 vs. $1.00 last year. -Revenue: $1.11 Bln vs. $1.02 Mln last year.
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deckers Outdoor Corp.
Analysen zu Deckers Outdoor Corp.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: Dow schlussendlich höher -- SMI schliesst fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Chinas Börsen letztlich in Rot - Nikkei mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex gab hingegen nach. Der Dow verzeichnete im Donnerstagshandel Gewinne. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.