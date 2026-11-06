Decisive Dividend legte Quartalsergebnis vor

Decisive Dividend hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.040 CAD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Decisive Dividend mit einem Umsatz von insgesamt 40.8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 20.14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch