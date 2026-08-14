Decillion Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Decillion Finance hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.22 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Decillion Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 0.320 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15.75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch