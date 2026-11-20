Decibel Cannabis Company stellte am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Decibel Cannabis Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35.1 Millionen CAD im Vergleich zu 32.9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch