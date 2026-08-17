Deccan Health Care: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Deccan Health Care hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.100 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 220.7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 221.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch