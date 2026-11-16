Deccan Gold Mines stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deccan Gold Mines lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.01 INR gegenüber -1.000 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20.36 Prozent auf 24.4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch