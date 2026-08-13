Deccan Cements: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Deccan Cements hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5.24 INR. Im Vorjahresquartal hatten 10.96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45.68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.19 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch