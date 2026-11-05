Decarbonization Plus Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Decarbonization Plus Acquisition A hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Decarbonization Plus Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.140 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 73.25 Prozent zurück. Hier wurden 1.2 Millionen USD gegenüber 4.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch