Decarbonization Plus Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Decarbonization Plus Acquisition A hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Decarbonization Plus Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 103.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -0.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch