Decai Decoration A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Decai Decoration A hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0.02 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.020 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.03 Prozent auf 810.0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 704.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch