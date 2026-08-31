Decade Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Decade Resources äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.010 CAD. Im Vorjahr waren -0.070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch