|
31.08.2026 06:37:00
Decade Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Decade Resources äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.010 CAD. Im Vorjahr waren -0.070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag nach unten.