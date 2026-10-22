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22.10.2026 11:36:36
Debatte um Basellandschaftliche Kantonalbank im Landrat geht weiter
Liestal (awp/sda) - Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag die erste Lesung zur Initiative "BLKB - die Bank fürs Baselbiet" und dem Gegenvorschlag der Regierung wieder aufgenommen. Es standen zahlreiche Anträge zur Debatte.
Mit dem ersten diese Woche behandelten Antrag forderte Peter Riebli (SVP), der auch das Initiativkomitee präsidiert, dass der Landrat künftig den Bankrat und dessen Präsidium wählt, nicht mehr die Regierung. Letztere würde dann Kandidierende vorschlagen. Der Antrag wurde 61 zu 19 Stimmen bei 5 Enthaltungen abgelehnt.
Die Behandlung des Traktandums hatte bereits in der vorigen Sitzung am 24. September begonnen. Die Fraktionssprechenden liessen damals schon durchblicken, dass sie den Gegenvorschlag favorisieren. Fünf Anträge, diesen zu ändern, scheiterten deutlich.
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