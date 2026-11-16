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16.11.2026 06:37:00
DEAR LIFE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DEAR LIFE hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 49.94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEAR LIFE 75.32 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 33.00 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43.05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 87.95 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 122.31 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat DEAR LIFE im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 20.86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 62.13 Milliarden JPY im Vergleich zu 78.51 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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