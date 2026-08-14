DEAR LIFE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DEAR LIFE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 31.66 JPY. Im letzten Jahr hatte DEAR LIFE einen Gewinn von 14.72 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.14 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch