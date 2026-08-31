Deal Pro Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Deal Pro Capital hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deal Pro Capital in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.6 Millionen CAD im Vergleich zu 1.5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch