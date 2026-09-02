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02.09.2026 06:37:00
DEAG Deutsche Entertainment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DEAG Deutsche Entertainment hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
DEAG Deutsche Entertainment hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.210 EUR je Aktie gewesen.
DEAG Deutsche Entertainment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 95.2 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88.4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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