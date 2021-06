De nouveaux timbres soulignent le centenaire du Bluenose

La Reine de l'Atlantique Nord reste invaincue sur 17 ans de course

LUNENBURG, NS, le 29 juin 2021 /CNW/ - Postes Canada célèbre le centenaire de la mise à la mer du Bluenose, la goélette néo-écossaise surnommée la Reine de l'Atlantique Nord, avec le lancement de deux nouveaux timbres.

Navire le plus célèbre du Canada, le Bluenose, qui fascine le monde par ses prouesses dans les années 1920 et 1930, naît d'une rivalité en mer entre les communautés de pêcheurs de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, et de Gloucester, au Massachusetts. Cet esprit de compétition mène alors à la création de la série de courses de l'International Fishermen's Trophy en 1920.

Conçu par l'architecte naval William J. Roué de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et mis à la mer depuis le chantier naval Smith & Rhuland de Lunenburg le 26 mars 1921, le Bluenose voit le jour pour devancer les Américains, qui décrochent la victoire lors de la première édition du concours.

Avec le capitaine Angus J. Walters à la barre, la goélette remporte avec brio son premier trophée en 1921 et au cours des 17 années suivantes, elle reste invaincue quatre fois de suite, soit en 1922, en 1923, en 1931 et en 1938.

Le Bluenose orne la pièce canadienne de 10 cents, figure sur la plaque d'immatriculation actuelle de la Nouvelle-Écosse et est immortalisé en chanson par la légende de la musique folk Stan Rogers; il est aussi en vedette sur quatre anciennes émissions de timbres de Postes Canada (1929, 1982, 1988 et 1998). Des générations de collectionneurs considèrent la vignette de 1929 comme l'une des plus belles émises au pays.

L'appellation « Bluenose » vient d'un surnom donné aux Néo-Écossais à la fin du XVIIIe siècle.

À propos des timbres

Les timbres par les designers haligoniens Dennis Page et Oliver Hill présentent des illustrations de Michael Little inspirées de peintures de William E. deGarthe (1907-1983), un artiste de la côte Est. Les deux nouveaux motifs montrent le Bluenose en expédition de pêche et lors de sa première course en 1921. Imprimés par Colour Innovations, ces timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur sont offerts en carnet de 10, sur deux blocs-feuillets, sur un pli Premier Jour officiel du bloc-feuillet et sur une planche non coupée.

Les vignettes et les articles de collection sont en vente sur le site postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

