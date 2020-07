De nouveaux critères de sûreté du CTPAT mettent en lumière la technologie d'AIT Worldwide Logistics et ses investissements dans la protection des marchandises

Les critères de leadership et de technologie de sûreté pour un renouvellement du Partenariat douanes-commerce contre le terrorisme attestent de l'engagement du prestataire de logistique vis-à-vis de la sauvegarde des chaînes de fournisseurs

ITASCA, Illinois, 15 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le Partenariat douanes-commerce des États-Unis contre le terrorisme (CTPAT, Customs Trade Partnership Against Terrorism) a récemment confirmé qu'AIT Worldwide Logistics, chef de file de la gestion des transports, répond aux tout derniers critères d'affiliation à l'organisation en ce qui concerne la vision, l'autorité et la compétence dans la cybersécurité.

« Assurer que nos capacités égalent, si ce n'est dépassent les exigences du CTPAT souligne combien AIT s'est engagé à protéger non seulement les marchandises de nos clients, mais encore leurs données sensibles et l'intégrité de toute leur chaîne logistique, » a commenté Ray Fennelly, chef du service de l'information d'AIT. « Cette validation annuelle par ailleurs montre à nos usagers qu'AIT s'associe uniquement à des organisations dignes de confiance qui répondent ou vont au-delà des normes industrielles de sécurité et de sûreté. »

Fennelly a fait observer qu'un engagement envers la sécurité et la sûreté au niveau de la direction — il va sans dire que ce sont les valeurs fondamentales de la Société (en anglais) — n'est aucunement une nouveauté chez AIT. Il a également rappelé l'arrivée en 2019 de Mike Tegtmeyer comme directeur général adjoint de l'infrastructure mondiale de la Société. Ceci a constitué un élément essentiel pour assurer que les systèmes d'AIT fonctionnaient déjà à des degrés de sûreté approuvés par le CTPAT, bien avant que ne commence en mars 2020 la toute récente période de validation de l'association.

« De la mise en place d'une authentification à deux facteurs sur l'ensemble des plateformes internes et externes jusqu'au déploiement de formations et de communications robustes sur toute la Société, nous progressons à grands pas grâce au leadership de Mike, » a ajouté Fennelly.

Sous la direction des Douanes et de la protection des frontières aux États-Unis, le CTPAT intervient en collaboration avec des entreprises privées intersectorielles pour préserver la robustesse et la sécurité des chaînes logistiques mondiales. Au cours de quasiment deux décennies depuis la constitution de l'association en novembre 2001, des milliers d'organisations rassemblant des importateurs, des transporteurs et des producteurs ont choisi de devenir membres.

En apprendre davantage sur le C-TPAT sur aitworldwide.com/CTPAT-certification ou cbp.gov.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics contribue à la croissance des sociétés en élargissant leur accès à des marchés dans le monde entier où elles peuvent vendre et acquérir des matières premières, composants et produits finis. Cela fait plus de 40 ans que ce leader de la gestion du transport depuis son siège à Chicago s'appuie sur une démarche consultative pour établir un réseau mondial et des partenariats de confiance dans pratiquement chaque industrie, notamment l'aérospatiale, le commerce électronique, l'alimentation, les pouvoirs publics, les services de santé, les sciences de la vie et la vente au détail. Grâce au soutien d'une technologie modulable et conviviale, la flexibilité du modèle d'entreprise d'AIT permet de fournir avec précision des solutions sur mesure pour chaîne logistique dans le fret maritime, aérien et terrestre — dans le respect des délais et du budget. Les membres de nos équipes sont des experts localisés dans plus de 60 endroits en Asie, en Asie et en Europe, grâce à qui les options de services complets d'AIT englobent aussi le dédouanement, la gestion d'entrepôt et les services 'white glove' personnalisés haut-de-gamme. En apprendre davantage sur www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous sommes activement à la recherche d'opportunités où nous gagnons la confiance de nos clients en leur procurant des solutions logistiques exceptionnelles dans le monde entier tout en valorisant absolument nos collègues, partenaires et communautés.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS :

Matt Sanders

Rédacteur principal

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Corporate Headquarter (siège social)

701 N. Rohlwing Road

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1214332/AIT_CTPAT_Renewal.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Worldwide_Logistics_Logo.jpg