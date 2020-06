De nouveaux collaborateurs enrichissent l'équipe de ASEQ | Studentcare

MONTRÉAL, le 8 juin 2020 /CNW Telbec/ - ASEQ | Studentcare est heureux d'accueillir trois nouveaux membres dans son équipe de direction :

Marc-André Ross, ancien chef de cabinet du ministère de la Justice du Québec, reprend son poste de directeur des Affaires publiques et de la stratégie.

La D re Elizabeth Cawley , la plus grande experte en santé mentale étudiante au Canada , joint l'équipe en tant que directrice de la Stratégie nationale en santé mentale.

, la plus grande experte en santé mentale étudiante au , joint l'équipe en tant que directrice de la Stratégie nationale en santé mentale. Van Nguyen , dont l'expérience antérieure comprend divers postes de directeur financier dans plusieurs organismes à but non lucratif, occupe le poste de contrôleur adjoint depuis le début de l'année 2020.

Marc-André Ross est titulaire d'un baccalauréat en criminologie de l'Université de Montréal et est un ancien président de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM), la plus importante association étudiante au Québec. Il a été président de Force Jeunesse, une organisation non partisane qui défend les conditions de travail des jeunes et encourage l'égalité intergénérationnelle dans les politiques publiques. Cette organisation est principalement présente au Québec, mais aussi de plus en plus au niveau fédéral. Il a également été chef de cabinet du ministère de la Justice du Québec et a été responsable de toutes les relations gouvernementales du Fonds de solidarité FTQ, le plus grand réseau de capital de développement de la province. Son expérience substantielle en politique en fait un candidat idéal pour le poste de directeur des Affaires publiques et de la stratégie chez ASEQ | Studentcare.

La DreElizabeth Cawley, titulaire d'un doctorat en psychiatrie de l'Université McGill, est spécialisée en santé mentale des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire. En tant que coordonnatrice de Medavie Healthy Campuses pour l'Association des Universités de l'Atlantique de 2017 à 2020, elle a travaillé avec 18 établissements d'enseignement supérieur et 4 organismes gouvernementaux. En 2018, elle a été sélectionnée pour être membre experte du comité technique chargé d'élaborer la norme nationale canadienne sur la santé et la sécurité psychologiques des étudiantes et étudiants de l'enseignement supérieur. En tant que membre actif de ce comité, la Dre Cawley contribue à l'établissement de lignes directrices en santé mentale à implanter sur les campus. Grâce à son expertise considérable dans le domaine, elle aidera ASEQ | Studentcare à analyser les besoins spécifiques des étudiantes et étudiants canadiens en plus de mettre sur pied des ressources et des outils complets.

Van Nguyen est titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec à Montréal. Il est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA). En plus de ses années d'expérience au sein de divers organismes à but non lucratif, dont la Fondation de la Commission scolaire de Montréal, il a travaillé pendant plus de cinq ans avec une équipe de comptables professionnels agréés chez Levy Pilotte LLP. ASEQ | Studentcare est honoré que Van Nguyen partage son expertise avec son équipe de comptabilité.

En s'appuyant sur les compétences et l'expertise de ses nouveaux membres, ASEQ | Studentcare continuera d'améliorer ses services pour soutenir la santé et le bien-être de la communauté étudiante à travers le Canada.

À propos de ASEQ | Studentcare

Fondé en 1996 à Montréal, ASEQ | Studentcare est le plus important fournisseur de régimes étudiants de soins de santé et dentaires au Canada, avec plus de 1 000 000 membres répartis dans plus de 100 associations étudiantes et établissements d'enseignement supérieur. ASEQ | Studentcare et son Vice-président, Développement et partenariats, Patrice Allard, sont inscrits auprès l'Autorité des marchés financiers (AMF).

SOURCE ASEQ