De Nora India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

De Nora India gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4.90 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 7.29 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 213.6 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 2.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch