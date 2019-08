De la formation pour combattre les changements climatiques à Terre-Neuve-et-Labrador

OTTAWA, le 28 août 2019 /CNW/ - D'un bout à l'autre du pays, les collectivités ressentent les impacts des changements climatiques et veulent y apporter des solutions. Voilà pourquoi le Canada investit dans des mesures d'adaptation qui prépareront nos collectivités et nos industries à faire face aux impacts des changements climatiques et à construire un avenir plus résilient.

Ainsi, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'affectation de plus de 900 000 $ au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador aux fins de la prestation de formation sur les mesures à prendre pour relever les défis posés par les changements climatiques dans la province.

Les fonds serviront à l'élaboration et à la diffusion de matériel didactique répondant aux besoins précis de cinq secteurs névralgiques : pêche, foresterie, agriculture, tourisme et exploitation minière. Les activités de formation porteront sur l'éducation et la sensibilisation aux changements climatiques, de même que sur les risques et les possibilités qui accompagnent les changements climatiques. Elles prendront la forme d'ateliers, de webinaires et d'activités d'apprentissage par la pratique.

D'une valeur totale de 1,9 million de dollars, ce projet d'amélioration de la capacité d'adaptation de secteurs névralgiques à Terre-Neuve-et-Labrador a aussi bénéficié du soutien du gouvernement provincial et de partenaires de l'industrie, dont la Newfoundland and Labrador Environmental Industry Association (NEIA).

Les fonds proviennent du programme Renforcer la capacité et l'expertise régionales en matière d'adaptation (RCERA) de Ressources naturelles Canada, qui travaille directement avec les provinces pour réaliser des projets qui comprennent de la formation, des stages et des activités d'échange de connaissances. Certes, nous avons des connaissances et des outils sur l'adaptation aux changements climatiques, mais notre capacité de les utiliser est limitée - un obstacle majeur que veut justement lever le programme RCERA.

L'annonce faite aujourd'hui contribue à l'atteinte des objectifs du pilier Adaptation et résilience du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques en améliorant les connaissances et les capacités dont nous avons besoin pour prendre des décisions éclairées au sujet des meilleurs moyens de faire face aux impacts de l'évolution de notre climat.

« Ce projet fournira à des secteurs ciblés de Terre-Neuve-et-Labrador les outils et la formation dont ils ont besoin pour s'adapter à l'évolution du climat. Notre gouvernement est fier de soutenir des projets comme celui-ci, qui profitent directement aux populations locales. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Dans le cadre de notre plan d'action climatique quinquennal, nous voulons renforcer les capacités dans l'industrie et dans les organisations. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador investit environ 700 000 $ dans ce projet. Il travaille avec les intervenants à cerner les grandes priorités d'adaptation dans différents secteurs et à intégrer cette information dans la planification et la prise de décision pour réduire les risques associés aux effets des changements climatiques. »

L'honorable Lisa Dempster

Ministre des Affaires municipales et de l'Environnement de Terre-Neuve-et-Labrador

« La viabilité économique et environnementale des principales industries de Terre-Neuve-et-Labrador dépend en partie de l'aptitude de celles-ci à comprendre et à reconnaître les impacts des changements climatiques sur leurs activités - et à s'y adapter. En développant les capacités et l'expertise nécessaires, ce nouveau programme ouvrira de nouvelles possibilités de croissance propre à ces industries et à leurs chaînes d'approvisionnement respectives. Notre association est heureuse de s'associer à ses partenaires des gouvernements et de l'industrie pour s'attaquer aux défis posés par les changements climatiques. »

Kieran Hanley

Directeur administratif, Newfoundland and Labrador Environmental Industry Association (NEIA)

