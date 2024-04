De Guindos: EZB wird Fortschritte der Fed berücksichtigen

Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird die Fortschritte der US-Federal Reserve bei der Senkung der Inflation berücksichtigen, wenn sie über das Tempo der Senkung ihres Leitzinses nach einem ersten Schritt im Juni entscheidet, sagte EZB-Vizepräsident Luis De Guindos in einem Interview mit der französischen Tageszeitung Le Monde.

Die EZB hat signalisiert, dass sie ihren Leitzins im Juni senken wird, doch die Federal Reserve hat kürzlich angedeutet, dass sie wahrscheinlich erst später im Jahr handeln wird, da die Inflation in den USA weiterhin höher ist als erwartet. Diese Divergenz könnte den Euro schwächen und die Preise für importierte Waren und Dienstleistungen in die Höhe treiben, was die Inflation in der Eurozone anheizen würde.

De Guindos sagte, die EZB sei nach wie vor auf Kurs für eine Zinssenkung im Juni. "Wenn es bis dahin keine Überraschungen gibt, sind wir, wie man auf Französisch sagt, vor vollendete Tatsachen gestellt", sagte er.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat erklärt, dass die Zentralbank bei der Festlegung ihres Leitzinses datenabhängig und "nicht von der Fed abhängig" sei. De Guindos sagte jedoch, dass die Entwicklungen in den USA eine Rolle bei den Entscheidungen der EZB über das Tempo und den Umfang späterer Zinssenkungen spielen werden. "Wir werden berücksichtigen müssen, was in den Vereinigten Staaten passiert, wo die Inflation höher ist", sagte er. "Wir haben kein Wechselkursziel, aber wir müssen die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen berücksichtigen."

