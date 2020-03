De Guindos: EZB beobachtet hereinkommende Daten genau

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) befindet sich wegen der Coronavirus-Epidemie nach Aussage ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos in einem Zustand erhöhter Wachsamkeit. "Der Ausbruch hat das Potenzial, die Wirtschaft des Euroraums über Angebots- und Nachfragekanäle zu beeinflussen", sagte De Guindos bei einer Veranstaltung in London und fügte hinzu: "Wir bleiben wachsam und werden alle hereinkommenden Daten genau beobachten." Die EZB sei zur Anpassung all ihrer Instrumente bereit, die notwendig seien, damit sich die Inflation nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts bewegt.

Der EZB-Rat trifft sich das nächste Mal am 12. März zu geldpolitischen Beratungen. Am Geldmarkt ist eine Senkung des Bankeinlagensatzes um 10 Basispunkte eingepreist. Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) tritt am 17. und 18. März zusammen. Die Terminmärkte preisen eine Zinssenkung um 50 Basispunkte zu 100 Prozent ein. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Freitag erklärt, dass die Fed alle Entwicklungen genau beobachte und alle Werkzeuge einsetzen werde, um die Wirtschaft zu unterstützen.

