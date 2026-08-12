Ddev Plastik lndustries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ddev Plastik lndustries hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5.04 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.89 Milliarden INR – ein Plus von 28.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ddev Plastik lndustries 7.69 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5.00 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 8.19 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch