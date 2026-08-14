DCX Systems verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DCX Systems hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.78 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.360 INR je Aktie erzielt worden.

DCX Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.03 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 53.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.22 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch