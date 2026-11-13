DCX Systems präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DCX Systems liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DCX Systems die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

DCX Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.810 INR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27.32 Prozent auf 1.40 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch