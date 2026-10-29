DCM Shriram stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DCM Shriram äusserte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.72 INR gegenüber 10.14 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.77 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.72 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch