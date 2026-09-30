DCM: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DCM hat am 29.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 36.91 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 46.68 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 152.41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 142.00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch