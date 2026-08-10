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10.08.2026 06:37:00
DCM Nouvelle zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DCM Nouvelle hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14.98 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.850 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.87 Milliarden INR – ein Plus von 13.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DCM Nouvelle 2.53 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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