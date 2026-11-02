DCM Nouvelle legte Quartalsergebnis vor

DCM Nouvelle hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9.60 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DCM Nouvelle ein EPS von -1.300 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33.13 Prozent auf 3.18 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch