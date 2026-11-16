DCM gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DCM lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 320.00 KRW gegenüber 25.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 48.03 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50.45 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch