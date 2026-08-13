DCM Financial Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DCM Financial Services hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.120 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

DCM Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.1 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch