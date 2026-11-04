DCM Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DCM Financial Services veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 INR gegenüber -0.170 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 1.8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 84.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch