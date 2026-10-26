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26.10.2026 06:37:00
DCB Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DCB Bank hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7.34 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5.84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 23.00 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.09 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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