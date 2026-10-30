DBV Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DBV Technologies veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

DBV Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.190 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch