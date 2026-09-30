DBV TECHNOLOGIES Aktie 25542249 / US23306J1016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 05:24:40
DBV Submits BLA For VIASKIN Peanut Patch In Children With Peanut Allergy
(RTTNews) - DBV Technologies (DBVT) announced the submission of a Biologics License Application to the U.S. FDA for the VIASKIN Peanut Patch in children aged 4 to 7 years with peanut allergy.
The company has also requested Priority Review. The FDA previously granted Breakthrough Therapy Designation to the VIASKIN Peanut Patch.
The filing is supported by positive results from the Phase 3 VITESSE trial, which enrolled 654 children and is the largest immunotherapy study conducted to date in this patient population.
VIASKIN Peanut Patch uses epicutaneous immunotherapy (EPIT), a non-oral, non-injection approach that delivers small amounts of peanut protein through the skin to help desensitize children with peanut allergy.
DBVT's shares closed Tuesday's trading at $11.55, down 0.77%. In overnight trading, the stock is at $11.76, up 1.82%.
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu DBV TECHNOLOGIES (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu DBV TECHNOLOGIES (spons. ADRs)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich wenig verändert - 14'000-Punkte-Marke im Blick -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht verteidigen. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich mehrheitlich negative Vorzeichen.